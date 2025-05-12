Карпов о запрете шахмат в Афганистане: «Такая же ситуация в конце 70-х годов была в Иране. А потом их официально возвратили»
Анатолий Карпов высказался о запрете шахмат в Афганистане.
Движение «Талибан»* официально запретило в Афганистане игру в шахматы.
«Такая же ситуация была примерно в конце 70-х годов, когда в Иране запретили шахматы. А потом их официально возвратили при аятолле Хомейни. После того, как один из шахматных деятелей, по-моему из Ливана, нашел упоминание о шахматах в Коране. Не прямое, а то, что там упоминалась игра в шахматы и все присутствующие за ней следили, включая и главного религиозного деятеля. Он отправил сообщение об этом в адрес Хомейни, после чего тот разблокировал шахматы. Я не знаю, как может развиваться ситуация сейчас. Но я думаю, что в Афганистане просто не знают, по какой причине шахматы были разблокированы в Иране. Я вообще считал, что после Ирана этот вопрос уже закрыт. И если все события с шахматами в Иране – и запрет, и разблокировка – описывались в официальных источниках, то, возможно, они остались, и ссылки на них можно найти», – сказал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.