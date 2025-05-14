Стал известен размер призового фонда ЧМ‑2025 по шахматным рапиду и блицу

Призовой фонд чемпионата мира‑2025 по шахматным рапиду и блицу составит €1 млн
Призовой фонд чемпионата мира по рапиду и блицу 2025 года составит 1 миллион евро, сообщает пресс‑служба Международной шахматной федерации (FIDE).
Турнир пройдет в Дохе с 26 по 31 декабря.
Призовой фонд в 700 тысяч у мужчин будет поделен поровну между обоими разрядами. Общий призовой фонд соревнований у женщин составит 300 тысяч евро.
Согласно обновленному регламенту чемпионата мира по блицу, только четверо лучших шахматистов по итогам общей стадии напрямую выйдут в полуфинал. Ранее в плей‑офф выходили восемь гроссмейстеров.
Формат чемпионата мира по рапиду остается неизменным: 13 раундов в открытом и 11 раундов в женском первенстве, которые завершаются плей‑офф в случае равенства очков у лидеров.