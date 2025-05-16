Российская шахматистка пробилась в Турнир претендентов

Александра Горячкина уже ничего не могла сделать – только переживать из-за результатов соперниц. В итоге всё сложилось так, как нужно.

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Невероятная концовка серии женского Гран-при ФИДЕ ещё долго будет будоражить сознание поклонников шахмат! По итогам удивительной гонки, состоявшей из шести турниров, проходивших на протяжении года, россиянка Александра Горячкина на 1,67 балла опередила украинку Анну Музычук и пробилась в Турнир претендентов – 2026! Теперь у Александры есть реальный шанс снова сразиться с китайской чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь.

Прорыв от юной китаянки

Перед последним этапом Гран-при ФИДЕ в австрийском Грослобминге было ясно, что на две путевки в турнир претендентов рассчитывают три участницы: Горячкина, Музычук и юная китаянка Чжу Цзиньэр. Александра к этому моменту уже завершила свои выступления в серии и занимала уверенное первое место, а её конкуренткам требовался высочайший результат, чтобы попытаться обогнать россиянку. И если надежда Поднебесной могла позволить себе финишировать в тройке лучших, то от Анны для прохода в претендентский требовалась только победа, причём единоличная.

Единственным возможным сценарием, при котором Александра не получала бы путёвку, была бы следующая ситуация: украинка занимает в Австрии чистое первое место, китаянка – второе или третье.

Старт этапа придал оптимизма российским болельщикам. Сначала Чжу была нокаутирована другой китаянкой, экс-чемпионкой Тань Чжунъи, очень ревностно относящейся к молодой конкурентке. А потом Чжу проиграла личную дуэль Анне Музычук. Казалось, у Цзиньэр шансов больше нет.

Однако потом случилось настоящее чудо! Юная шахматистка, которую в Поднебесной многие эксперты считают будущей чемпионкой мира (китайская шахматная федерация включила её в серию вместо именитой Лэй Тинцзе), совершила невероятный камбэк и выиграла сразу пять партий подряд!

Такого в женской серии Гран-при не было никогда!

Прекрасно играла и Анна Музычук – за два тура до финиша две главные конкурентки Горячкиной лидировали. Однако украинке во что бы то ни стало требовалось обогнать китаянку по очкам. Интриги добавляло то, что лидеров преследовали Тань Чжунъи и индийская шахматистка Рамешбабу Вайшали, сестра супергроссмейстера Рамешбабу Прагнанандхи. От концовки можно было ожидать любых раскладов, в том числе и самых неприятных для Горячкиной. Болельщики замерли в ожидании.

Чудесное спасение Горячкиной

8-й тур не изменил положение дел: Музычук и Цзиньэр делили первое место. В заключительной битве Анне выпало играть с Вайшали, а Чжу Цзиньэр противостояла экс-россиянке Александре Костенюк, Тань Чжунъи играла против Марии Музычук – результат в этой паре также мог повлиять на распределение мест в тройке и судьбу сильнейшей россиянки.

Тань Чжунъи легко переигрывала Марию Музычук, выиграла фигуру и планировала зайти в делёж первого места. Однако в этой партии чуть не случилась настоящая катастрофа! Тань, уверенная в лёгкой победе, продолжила играть со скоростью пулемета – фигура есть фигура, почему соперница не сдается?! Но Мария вдруг активизировала короля, надвинула пешки, и оказалось, что выигрыш китаянки утёк сквозь пальцы. В итоге – только ничья.

Анне Музычук хотелось победить, и украинка с дебюта пошла на позицию Рамешбабу Вайшали большими силами, но в защите индийская шахматистка действовала с изобретательностью и хладнокровием. В жестоком цейтноте Вайшали сумела перевести партию в позицию с разноцветными слонами, славящимися своими ничейными тенденциями, и, несмотря на все старания своей украинской соперницы, цепко удерживала ничью.

Всё могло решиться в партии Костенюк – Цзиньэр. 12-я чемпионка мира очень тонко переиграла в эндшпиле китайскую соперницу, и над Александрой Горячкиной нависла настоящая турнирная катастрофа. Если бы Костенюк выиграла, то Музычук бы вышла на чистое первое место и обошла по турнирным баллам россиянку, откатившуюся на третью строчку.

И в этот момент снова случилось чудо. Или трагедия – кому как.

Я не раз в своих материалах отмечал, что Анна Музычук – очень сильная шахматистка и много лет претендует на корону, но её словно преследует какой-то рок: вот уже много чемпионских циклов подряд в критический момент всё складывается против нее. И этот раз не стал исключением.

Костенюк, на счастье Горячкиной, не смогла найти выигрыш.

В итоге Чжу Цзиньэр набрала свои 0,5 очка и не отпустила на чистое первое место Анну Музычук. Лидеры поделили турнирные очки, положенные за успех на этапе, и этих баллов украинке не хватило, чтобы догнать россиянку.

Топ-5 лидеров по итогам женского Гран-при ФИДЕ – 2024/2025

1. Чжу Цзиньэр (Китай) – 352,5.

2. Александра Горячкина (Россия) – 308,34.

3. Анна Музычук (Украина) – 306,67.

4. Хампи Конеру (Индия) – 279,17.

5. Тань Чжунъи (Китай) – 255.

Ведущая российская шахматистка может со спокойной душой и в удобном режиме готовиться к следующему этапу сражения за мировую чемпионскую корону. Наверняка её битва с молодой китаянкой станет украшением претендентского турнира 2026 года. Так что почивать на лаврах Горячкиной и тренерскому штабу российской команды не стоит – серия показала, что Цзиньэр очень сильна, да и другие соперницы не дремлют.