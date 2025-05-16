Самый молодой гроссмейстер России рассказал о чемпионате Азии

Самый молодой гроссмейстер России 14-летний Иван Землянский стал чемпионом Азии по блицу, а также занял четвертое место в турнире с классическим контролем, получив право сыграть на Кубке мира. В интервью ТАСС он признался, что ожидал от себя успешного выступления, рассказал о желании сыграть за сборную России и о планах попасть в турнир претендентов.

— Довольны ли своим выступлением?

— В целом доволен. Четвертое место в классике — значит, я на верном пути, просто надо усиленно работать дальше.

— Какие задачи были до чемпионата Азии?

— Основная задача была отобраться в Кубок мира и стать на шаг ближе к турниру претендентов.

— Правда ли, что вы больше всего любите блиц, и ожидали ли такого успеха?

— Блиц люблю за быстроту и отсутствие подготовки к соперникам. Если поймать настроение, то игра может сложиться очень удачно. Успеха ожидал, так как был отлично готов и ранее неплохо отыграл чемпионаты России и мира по блицу.

— Что было самое сложное на чемпионате? Какие партии запомнились?

— Самое сложное было быть в постоянной 100-процентной работоспособности, когда не просто играешь партию больше четырех часов, а еще как минимум столько же к ней готовишься. Каждая партия памятна по-своему. Легких партий практически не было. Получил отличный материал для дальнейшего анализа и работы.

— О чем-нибудь сожалеете?

— Ни о чем не сожалею, получил опыт таких соревнований, которого у меня не было, так как в официальных классических международных чемпионатах никогда не играл — только онлайн.

— Как вам уровень соперников? Многие отмечали, что переход в Азию повысит конкуренцию для российских шахматистов.

— Все мои соперники были молодыми и боевыми, все партии прошли в упорной борьбе, кроме самой первой. На мой взгляд, азиаты более цепкие и творческие, чем европейские шахматисты.

— Какие планы на этот год?

— Усилить качество своей игры, принять участие в ключевых стартах года и показать там достойный результат.

— Если сборную России допустят, готовы играть за нее? Хотелось бы?

— Думаю, каждый играющий шахматист мечтает хоть раз сыграть за сборную страны, я не исключение.

— На что наша сборная могла бы претендовать?

— Россия очень сильна в шахматном плане. Если нас допустят, то будем бороться за первые места с хорошими шансами на победу.

— Помогала ли Федерация шахмат России в поездке на чемпионат Азии?

— Да, я был основным участником от России (основной участник не оплачивает проживание и взнос в 50% для участия в турнире — прим. ТАСС). Очень благодарен своим тренерам Ярославу Александровичу Призанту и Александру Владимировичу Рязанцеву за знания, поддержку и веру в меня. Без их участия у меня бы ничего не получилось.

— Кто из великих гроссмейстеров вас вдохновляет?

— Александр Алехин и Магнус Карлсен.