Сенсация в шахматах – Карлсен не смог обыграть сборную мира

Его знаменитые предшественники играли в подобных матчах значительно сильнее.

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Непобедимый Магнус Карлсен подхватил инициативу своих великих предшественников-чемпионов мира и провёл партию со сборной мира. Поединок начался 4 апреля и завершился в середине мая. Но только не с тем результатом, на который рассчитывал сильнейший шахматист планеты.

Сейчас великий норвежец развивает freestyle, шахматы-960 или, как принято говорить у нас, шахматы Фишера. Любой желающий мог поучаствовать в поединке против одного из величайших шахматистов в истории – ходы «сборной мира» определялись голосованием на сайте chess.com (заблокирован в России), который тоже сейчас активно развивает freestyle, проводя по нему пятничные турниры с большими призами и участием ведущих шахматистов мира.

Но получилась некоторая разница – свои аналогичные поединки Гарри Каспаров* (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента) и Вишванатан Ананд выиграли, а Карлсен – нет. Вот это поворот!

Каспаров* оказался первым из чемпионов, кто поучаствовал в 1999 году в грандиозном событии, не имевшем на тот момент аналогов. И сыграл выставочную партию с шахматистами со всего мира через новую, но бурно развивавшуюся в те годы Всемирную паутину. А через 25 лет в честь годовщины этого события поединок со сборной мира провёл Ананд.

Однако динамика интереса к мероприятию явно растёт. Если с Каспаровым* играли более 50 тысяч уникальных пользователей, с Анандом – уже 70 тысяч (индиец разгромил соперников всего в 24 хода – если бы игра продолжалась дольше, то цифры наверняка были бы выше), то в битве с Карлсеном поучаствовали более 140 тысяч человек!

Интересно, что Магнус уже имел опыт сражения против мировой команды, однако проводил первый поединок 15 лет назад в 2010 году, ещё не являясь королём шахматного мира, но уже будучи первым номером рейтинг-листа – скандинаву только предстояло отобраться на матч с Анандом и одержать в нём победу.

Карлсен тогда играл из студии в Нью-Йорке, организатором матча выступал бренд RAW одежды G-Star, лицом которой являлся Магнус. Мероприятие продлилось один день – противникам скандинава требовалось зарегистрироваться на специальном сайте и быстро выбирать ходы. Это усложнило их задачу, и особого сопротивление «сборная мира» не оказала – Магнус Карлсен легко победил.

Сейчас же условия игры оказались куда более жёсткими, хоть в шахматах Фишера команда противников Карлсена и не могла пользоваться теоретической базой обычных шахмат. Каждая сторона имела по 24 часа на ход, но у Магнуса с его плотным турнирным графиком была поблажка – он не мог просрочить время.

На сайте chess.com были подготовлены специальные площадки для обсуждения, форумы, где опытные бойцы, вооружённые компьютерными движками, могли убедить менее подготовленных участников матча, что нужно голосовать за правильный ход, выверенный с помощью электронной поддержки. Карлсену пришлось непросто, и партия сенсационно завершилась вничью!

Сам лидер мирового рейтинга с некоторой досадой отметил: «Я чувствовал, что стоял немного лучше в начале дебюта, однако, возможно, я играл не так точно. Честно говоря, с тех пор они не дали мне ни единого шанса.

В целом «мир» играл в очень, очень надёжные шахматы с самого начала. Может быть, выбирая не самые агрессивные варианты, но придерживаясь больше обычных шахмат, что не всегда является лучшей стратегией, однако в этот раз сработало».

Итак, посмотрим, что же случилось в этом поединке. Действительно, шахматист №1 получил перевес, а потом начал играть немного спустя рукава и упустил всё преимущество.

Слово за молодым поколением, и в Индии уже ходят разговоры о подготовке матча действующего, 18-го чемпиона мира Доммараджу Гукеша со «сборной мира». Однако Магнус очень не любит проигрывать или даже не выигрывать – наверняка Карлсен будет искать новый шанс для испытания «мировой сборной». И искать формат, при котором сможет одержать победу, несмотря на то что его соперники будут пользоваться новейшими шахматными достижениями науки и техники.

* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.