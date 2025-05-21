В ФШР поддержали Крамника в деле против онлайн-платформы

Российский гроссмейстер Владимир Крамник поступает правильно, что требует расследования возможных нарушений законодательства ЕС со стороны онлайн-платформы Chess.com. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

Ранее стало известно, что Крамник подал жалобу с просьбой расследовать возможные нарушения законодательства ЕС со стороны онлайн-платформы Chess.com.

"Считаю, что Владимир Борисович правильно делает. Крамник ведь просто сказал свое мнение. И его лишают права слова - это ненормально. Chess.com ведут себя как монополисты. Считаю, что это неправильно. Тем более мнение любого человека надо уважать, а к чемпиону мира надо прислушиваться", - сказал Ткачев.

Крамник предоставил регуляторам ЕС документацию на 60 с лишним страниц, составленную юридическими экспертами. Он отметил, что документ уже начали изучать. Решение об открытии официального дела должно быть принято через месяц. Также он намерен отправить документацию в соответствующие органы США.

В 2023 году Крамник критиковал Chess.com за неэффективную борьбу с жульничеством. После одного из заявлений руководство портала заблокировало блог гроссмейстера, объяснив решение тем, что россиянин перешел черту, обвиняя "самых уважаемых членов шахматного сообщества и некоторых многообещающих молодых талантливых шахматистов". Позднее онлайн-платформа запретила Крамнику участвовать в турнирах на своей площадке.