С 25 по 30 июня в Москве пройдет турнир «Шахматные звезды 5.0»

С 25 по 30 июня в Москве состоится пятый Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 5.0» с общим призовым фондом 15 млн рублей. В новом этапе турнира вместе с мировыми гроссмейстерами и юными шахматистами из России впервые сыграют дети-спортсмены из других стран. Главной площадкой соревнований в этом году станет павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве.

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По итогам детских туров сотня финалистов примет участие в «Шахматных звездах 5.0», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях до 17 лет. Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин – рапид и блиц. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки.

Юные шахматисты будут соревноваться по швейцарской системе: 7 туров по 10 минут + 5 секунд добавление на ход по Фишеру. За ходом турнира будут следить профессиональные судьи. Все партии будут транслироваться в режиме онлайн в интернет. Родителям будущих гроссмейстеров будет удобно наблюдать за игрой и болеть за своих спортсменов.

Отборочные этапы для детей пройдут в Москве:

25 мая – ТРК VEGAS Кунцево

1 июня – Хорошевская школа

8 июня – ТРЦ «Ривьера»

Традиционно первый ход на отборочных этапах детского турнира делают гроссмейстеры. 25 мая участников поддержит гроссмейстер Валентина Гунина.

Участие в детских отборочных турнирах платное. Зарегистрироваться можно на офиициальном сайте.

Категории по возрасту:

Мальчики и девочки до 9 лет (2017 г. р. и моложе)

Мальчики и девочки до 11 лет (2015-2016 г. р. и моложе)

Мальчики и девочки до 13 лет (2013-2014 г. р. и моложе)

Мальчики и девочки до 17 лет (2008-2012 г. р. и моложе)

Партнер турнира — «Хорошкола», частная школа, которая создает уникальную среду для раскрытия потенциала учеников и достижения ими жизненных целей. В «Хорошколе» каждый ребенок получает не только стандартное образование, но и навыки, необходимые для успешного построения карьеры, учится эмоциональному интеллекту, тайм-менеджменту и развитию лидерских качеств.

Организаторы и партнеры турнира:

Генеральный партнер – «Т-Банк».

Специальный партнер — госкорпорация «Росатом».

Генеральный информационный партнер – спортивный портал «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Официальное информационное агентство – «РИА Новости Спорт». Информационные партнеры турнира: компания VK, телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV, газета «Спорт-Экспресс», научно-популярный журнал «Думай», digital-медиа Family-Times.ru, журнал «Алло-мам».