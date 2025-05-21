Bild: Мерц запретил своей партии публично обсуждать запрет АдГ

Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц запретил однопартийцам высказывать свое мнение относительно возможного запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По информации издания, 19 мая Мерц дал соответствующую установку на заседании федерального президиума партии. Причиной этого, среди прочего, является то, что Мерц, как и министр внутренних дел Александер Добриндт (ХСС), считает выводы, содержащиеся в докладе Федерального ведомства по охране Конституции, согласно которым АдГ определенно является правоэкстремистской партией, недостаточными для ее юридического запрета.

По этой причине, как отмечает газета, Мерц не желает продолжения дискуссий на эту тему. Он обеспокоен тем, что это создаст у граждан впечатление, что блок ХДС/ХСС хочет таким образом устранить конкурирующую партию. В то же время фракция ХДС/ХСС в Бундестаге намерена проголосовать против всех кандидатов от "Альтернативы для Германии" на посты председателей парламентских комитетов, резюмирует Bild.

8 мая газета Bild сообщила, что Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ не будет публично называть АдГ "подтвержденной правоэкстремистской организацией" до соответствующего решения суда. 2 мая ведомство классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, идеология которой не совместима с демократическими свободами. Решение открывает для властей возможность слежки за членами партии вплоть до прослушивания телефонов. Деятельность организации пока не запрещается - это может сделать только Федеральный конституционный суд.

В случае запрета АдГ станет третьей в истории ФРГ запрещенной партией (после Социалистической имперской партии, объединявшей бывших нацистов, в 1952 году и Коммунистической партии Германии в 1956 году).

АдГ появилась на политической сцене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. Длительное время партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее рейтинги популярности стали расти. В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в коалиции ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.