Российский шахматист и американец Ниманн проведут матч‑реванш в Москве

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн сообщил в соцсети Х, что проведет матч‑реванш с россиянином Даниилом Дубовым.

Матч состоится 27–28 мая в Москве.

— Матч‑реванш, которого вы все ждали, — написал 21‑летний Ниманн, опубликовав постер к матчу.

Первый матч между шахматистами прошел 7–8 марта в Москве. По итогам 18 партий в блиц россиянин одержал победу со счетом 9,5:8,5. По условиям матча, проигравший должен был ответить на один вопрос победителя на полиграфе. В начале мая Ниманн опубликовал результаты своей проверки на полиграфе: «Вердикт: правда». Условия реванша не уточняются.

Ранее Ниманна обвиняли в нечестной игре. В 2022 году на этапе Grand Chess Tour в США 16‑й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен проиграл американцу, после чего сообщил, что снимается с турнира. Позже Карлсен сдался в партии против Ниманна в рамках онлайн‑турнира Champions Chess Tour после того, как соперник сделал второй ход. После турнира норвежец выступил с заявлением, в котором обвинил Ниманна в мошенничестве. Дубов не вышел на партию против Ниманна на чемпионате мира по блицу в декабре прошлого года.