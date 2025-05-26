Российский шахматист станет самым юным международным мастером в истории

Российский шахматист Роман Шогджиев станет самым юным международным мастером в истории. Шогджиев выиграл турнир RADNICKICHESS в Белграде (Сербия), набрав семь очков в девяти туров. Таким образом, он выполнил заключительную норму международного мастера.

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Благодаря этому россиянин стал самым молодым международным мастером в истории шахмат — в возрасте 10 лет, 3 месяца и 21 день. Прежний рекорд принадлежал аргентинцу Фаустино Оро — 10 лет, 8 месяцев и 16 дней.

Отметим, что звание международного мастера предшествует званию гроссмейстера. Роман Шогджиев является чемпионом мира среди юношей до 8 лет (2023).