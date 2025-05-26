«Шахматные звезды 5.0». Итоги первого детского отборочного этапа

25 мая в ТРК VEGAS Кунцево определились первые финалисты отборочного этапа среди детей для участия в одном из главных турниров года «Шахматные звезды 5.0» с общим призовым фондом 15 млн рублей.

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Участие в отборочном туре приняли 228 юных спортсменов из Москвы и МО, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Архангельской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Тульской и многих других областей России. 12 сильнейших победителей отборочных этапов, которые заняли призовые места, встретятся в финале Международного турнира с участием всемирно известных гроссмейстеров.

Победители первого отборочного этапа:

Мальчики до 9 лет (2017 г.р. и моложе): 1 место – Шилин Александр, 2 место – Сметанин Владимир, 3 место – Бутов Богдан. Девочки до 9 лет (2017 г.р. и моложе): 1 место – Федорова Маргарита, 2 место – Ведмедюк Екатерина, 3 место – Тереничева Владислава. Мальчики до 11 лет (2015-2016 г.р.): 1 место – Пальчик Олег, 2 место – Морозевич Кирилл, 3 место – Шилин Иван. Девочки до 11 лет (2015-2016 г.р.): 1 место – Клетрова Алиса, 2 место – Александрова Есения, 3 место – Лейсле Вера.

Мальчики до 13 лет (2013-2014 г.р.): 1 место – Коняев Кирилл, 2 место –Дронов Иван, 3 место – Горшков Артём. Девочки до 13 лет (2013-2014 г.р.): 1 место – Домащенко Алиса, 2 место – Масаева Илиана, 3 место – Оруджева Айлин. Юноши до 17 лет (2008-2012 г.р.): 1 место – Иванников Максим, 2 место – Шинкоренко Иван, 3 место – Здоров Егор. Девушки до 17 лет (2008-2012 г.р.): 1 место – Яшина Ольга, 2 место – Шелайкина Ева, 3 место – Захарова Милана.

Следующие отборочные соревнования для детей пройдут 1 июня в Хорошколе и 8 июня в ТРЦ «Ривьера». Участие в детских отборочных турнирах платное. Регистрация проходит на официальном сайте.

Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 5.0» с общим призовым фондом 15 млн рублей пройдет с 25 по 30 июня в Москве. В новом этапе турнира вместе с мировыми гроссмейстерами и юными шахматистами из России впервые сыграют дети-спортсмены из других стран. Главной площадкой соревнований в этом году станет павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве.

По итогам детских туров сотня финалистов примет участие в «Шахматных звездах 5.0», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях до 17 лет. Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин – рапид и блиц. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки.