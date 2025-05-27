Магнус Карлсен разгромил нового чемпиона мира по шахматам

Норвежский монстр просто «съел» индийского гроссмейстера.

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Событие, которого в шахматном мире ждали многие, наконец состоялось. Новый чемпион мира Гукеш Доммараджу схлестнулся в партии с классическим контролем времени с лидером мирового рейтинг-листа Магнусом Карлсеном.

Оказалось, самому молодому королю шахматного мира (Гукешу сейчас 18 лет) есть ещё чему поучиться у легендарного норвежца – Магнус обхитрил своего юного оппонента, хотя начало встречи совсем к этому не располагало!

В 2025 году сердца конкурентов великого скандинава переполнились надеждой – Карлсен женился, его очаровательная супруга опубликовала ряд фото, из которых стало понятно, что у пары вскоре должен родиться ребёнок. Может, хоть теперь величайший шахматист всех времён и народов перестанет крушить соперников из турнира в турнир и даст кому-то другому занять первую строчку мирового рейтинга? Не тут-то было!

Время идёт, а Магнус не ослабляет хватку, громит всех в так называемый фристайл, шахматы Фишера. И демонстрирует неослабевающую мотивацию, настрой на новые свершения.

Тем временем новый чемпион мира из Индии текущий сезон проводит не слишком убедительно. Словно корона короля шахматного мира после самоустранения Карлсена из цикла оказалась проклята, как золото дракона или перстень Борджиа. 17-й чемпион мира китаец Дин Лижэнь вообще проигрывал всем подряд, боролся с эмоциональными и психологическими недугами, стремительно выбывая из элиты по силе игры.

Дела его наследника Гукеша Доммараджу в этом плане обстояли лучше, но тоже далеко не идеально. После бурных празднований победы в матче за мировую корону на его родине лавров в новейших супертурнирах триумфатор не снискал. На недавних соревнованиях Grand Chess Tour Гукеш вообще всю дистанцию замыкал таблицу без побед, проиграв французам Максиму Вашье-Лаграву и Алирезе Фирудже. И только на финише чуточку подсластил горькую пилюлю, сокрушив Левона Ароняна.

И вот – хорошая возможность показать свою чемпионскую силу, встретившись за доской с лучшими из лучших. В мае в норвежском Ставангере традиционно проходит Norway Chess, на старт которого в этот раз вышла пятерка сильнейших игроков рейтинга: хозяин «поля» Магнус Карлсен, американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана, индийцы Арджун Эригайси и чемпион мира Гукеш Доммараджу. Плюс новый лидер Китая Вэй И, фактически замещающий отдыхающего от тягот последних лет Дин Лижэня. Сюда бы ещё и двукратного победителя турнира претендентов россиянина Яна Непомнящего, но всё сейчас тут решает политика…

В Ставангере используется экспериментальный формат борьбы с ничьими в шахматах – в каждой партии вечером должен быть победитель! Если он не выявлен, извольте играть дополнительный «армагеддон» с укороченным контролем до победного.

1-й тур норвежского турнира оказался увлекательным. Арджун Эригайси в переигровке одолел Вэй И (по формуле победа в основное время стоит три очка, победа в «армагеддоне» — два, поражение в нём – одно). Хикару Накамура, последний месяц кормивший всех сказками о том, что он готов завершить карьеру (главный стример шахматного мира легко держит 2800 в «классику», что, кроме него, удаётся с запасом только Карлсену) и его интересует только возможность сыграть последний турнир претендентов, блестяще переиграл своего главного американского конкурента Фабиано Каруану.

И вот главная встреча вечера — Магнус Карлсен дал мастер-класс молодому чемпиону мира! Сначала Магнус разыграл дебют так, будто сразу согласен на ничью в «классику» и переигровку. Однако стоило Гукешу чуть расслабиться, как норвежец вцепился в него мёртвой хваткой! И начал поход за седьмым титулом в Ставангере с убедительной победы.

Турнир только начинается, и 18-летний шахматный монарх ещё может проявить себя. Но не случится ли нового провала? Сейчас о битве с Гукешем в новом матче за мировую корону мечтают в основном его земляки из Индии Арджун Эригайси и Рамешбабу Прагнанандха – позиции их конкурента кажутся достаточно шаткими. Однако для этого ещё нужно прорваться в турнир претендентов, а путёвку туда завоевал лишь Каруана, который в последнее время играет нестабильно.

В общем, в борьбе вокруг шахматного Олимпа вообще ничего не ясно! Постоянно силён только Магнус Карлсен, который в матче за корону теперь принципиально не участвует.