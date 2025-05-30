Американский шахматист одержал победу в матче-реванше с россиянином

Поединок проходил в Москве под пристальным взором тысяч зрителей по всему миру.

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Одно из самых ярких шахматных шоу последних месяцев подошло к концу. Матч-реванш между Хансом Ниманном и Даниилом Дубовым состоялся. И завершился поражением российского гроссмейстера. Американец отомстил Дубову и за поражение в предыдущем матче, и за ту партию, на которую Даниил не явился на чемпионате мира по быстрым шахматам, потому что «проспал».

Итоговый счёт матча-реванша — 10,5:9,5.

В первой половине поединка, который проходил в Москве, со счётом 5:4 вёл Дубов, затем он увеличил преимущество до 8:5, для победы ему достаточно было набрать 1,5 очка в оставшихся пяти партиях. Но Ниманн не сдался. Американец сравнял счёт – 9:9, а на тай-брейке вырвал победу.

За игрой поклонники шахмат могли следить онлайн. В интернете велась прямая трансляция события. Благодаря этому журналисты и фанаты могли удостовериться — перед стартом соперники пожали друг другу руки, что уже являлось признаком потепления.

Во время битвы Ниманн выглядел сосредоточенным, Дубов же был более расслабленным, что и подтвердилось в комментарии российского гроссмейстера между партиями.

«Видно, что у нас очень разные подходы. Он очень напрягается, очень пыжится, где-то ему это помогает, где-то – мешает. Я, наоборот, играл в режиме «любой ход — любое поле, и, желательно, побыстрее». Получалось не всегда… Играть было весело, для него этот матч явно значит больше, я удивлён, что он хочет что-то доказать. За меня пришла поболеть куча друзей, было очень приятно. Мы много смеялись, в общем, матч игрался больше фоном. Тем не менее со спортивной точки зрения день завершился нормально… И до старта первого дня, и перед вторым я говорил, что, честно говоря, спортивного напряжения особо нет» — приводит слова Дубова телеграм-канал «Шахматы+».

А вот Ханс после реванша оставил загадочное сочетание слов в социальных сетях. То ли ему Москва так зашла, то ли шифр предназначался исключительно для Дубова.

«BOLSHOI STRADANIA!!! DAVAI DUSHA», — написал Ниманн в социальных сетях.

И всё же: поверил ли Даниил в честность Ниманна? Пока однозначного ответа на этот вопрос нет. Но сам факт, что россиянин после успешного прохождения американцем детектора-лжи пришёл на матч-реванш, говорит о многом.

Ханса Ниманна по праву считают шоуменом. Возможно, эта история была разогревом для чего-то большего. Например, для дуэли за доской с самим Магнусом Карлсеном.