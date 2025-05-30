Сборные России по шахматам могут вернуть на турниры FIDE

Возможность возвращения сборных России на турниры ФИДЕ обсудят в этом году.

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Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

В конце января ФИДЕ объявила о решении допустить шахматистов из России и Беларуси к командным юношеским соревнованиям для спортсменов не старше 18 лет, а также турнирам для игроков с ограниченными возможностями.