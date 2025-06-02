Карякин рассказал о своих амбициях в шахматах

Сергей Карякин заявил, что сейчас у него нет сверхамбиций в шахматах.

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Карякину 35 лет, он является чемпионом мира по рапиду (2012) и блицу (2016), участником матча за шахматную корону (2016). В 2024 году стал сенатором РФ и вошел в Комитет Совета Федерации по социальной политике.