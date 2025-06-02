Карлсен едва не разбил стол после поражения

Лидер мирового рейтинга едва не разбил игровой стол и убежал от общения с журналистами.

© Чемпионат.com

Мощнейшим ударом кулаком по столу завершилась партия 6-го тура представительного шахматного турнира Norway Chess в Ставангере. Лидер мирового рейтинга последних 15 лет норвежец Магнус Карлсен совершил зевок в хорошей позиции против действующего чемпиона мира индийца Гукеша Доммараджу. Магнус для вида посопротивлялся немного, а затем внезапно со всего маху грохнул кулаком по столу!

Партия проходила с преимуществом Карлсена, игравшего чёрными. Он красиво перекатывал своего оппонента, явно ожидая, что тот признает поражение. Однако чемпион мира не сдавался. Гукеш сопротивлялся до последнего и в итоге заставил Магнуса в цейтноте начать допускать неточности.

Но преимущество всё равно было у Карлсена, который внезапно в достаточно простой ситуации, когда соперник напал на его ладью, решил поставить шах конём. Это была уже не неточность, а настоящий зевок, ведь Магнус ничем не помог своей ладье, а Гукеш мгновенно выиграл чистую фигуру.

Конь – огромное преимущество в эндшпиле, да ещё и вкупе с проходной пешкой, сопернику же просто нечем отвечать. В общем, Карлсен сделал несколько ходов, пытаясь как-то оттянуть неизбежный момент сдачи, а потом внезапно психанул. Сначала он едва не разбил стол, со всей силы грохнув по нему кулаком, затем резко вскочил и протянул руку, признавая поражение, нервно поставил упавшие фигуры на доску, подписал протокол партии и убежал, по пути успев ещё чуть похлопать Гукеша по спине.

Права на видео принадлежат FIDE и Norway Chess.

Ни одного слова норвежец не произнёс. Во всяком случае публично. Он просто пробежал мимо журналистов и исчез. А Гукеш остался и ответил на все вопросы.

«Я не знаю, что произошло, меня до сих пор трясёт после партии. То, как он проиграл, было просто душераздирающе. Я прекрасно понимаю Магнуса. Призна́юсь, сам много раз бил по столу после неудачных партий. Пару раз – под камерами, но чаще без них. В целом я не обратил особого внимания на то, что он сделал, просто пытался успокоиться. Победить Магнуса в любой разновидности шахмат – нечто особенное. У меня уже было проиграно, я просто сделал несколько рискованных ходов – другого выхода не оставалось. Но он попал в цейтнот. Я проиграл бы эту партию в 99 случаях из 100, однако мне повезло. Это моя первая победа над Магнусом в «классику». Не такая, как мне бы хотелось, но я приму это», — сказал чемпион мира.

Гукеш достойно ответил на поражение, которое потерпел от Карлсена в первом круге Ставангера. Тогда норвежец раскатал индийского чемпиона, а после партии в соцсетях выложил пост с цитатой: «Если идёшь на короля, лучше не промахиваться».

Чемпион мира быстро учится. Он пошёл на короля и на этот раз не промахнулся. Повезло? Это ерунда. Гукеш получил награду за свои упорство и настойчивость. Теперь он всего на одно очко отстаёт от Карлсена и американца Фабиано Каруаны, сохраняя прекрасные шансы побороться за победу в Norway Chess.