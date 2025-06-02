Определены победители детского отборочного этапа турнира «Шахматные звезды 5.0»

С 25 по 30 июня в Москве состоится пятый Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 5.0» с общим призовым фондом 15 млн рублей. В новом этапе турнира вместе с мировыми гроссмейстерами и юными шахматистами из России впервые сыграют дети-спортсмены из других стран. Главной площадкой соревнований в этом году станет павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве.

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Детские отборочные этапы уже прошли в ТРК VEGAS Кунцево 25 мая и в Хорошколе 1 июня, где гроссмейстеры Сергей Карякин и Валентина Гунина сделали первый ход.

Следующий этап состоится 8 июня в ТРЦ «Ривьера».

«Шахматные звезды» снова бьют рекорды! В этом отборочном этапе принимают участие 250 игроков, и это замечательный показатель. Турнир выходит на новый уровень — площадка и организация с каждым разом становятся еще масштабнее. Организаторам хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, продолжая создавать идеальные условия для развития юных спортсменов», – сказал гроссмейстер Сергей Карякин.

Участие в отборочном турнире 1 июня приняли 250 юных спортсменов с различных регионов России: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область, Смоленская область, Ростовская область, Краснодарский край, Самарская область, Брянская область, Республика Марий Эл, Оренбургская область, Рязанская область, Кировская область, Республика Крым, Новгородская область, Ярославская область, Калужская область, Орловская область, Ивановская область, Курская область, Белгородская область, Пермский край, Вологодская область, Тульская область, Чувашская Республика, Нижегородская область.

Финалистами отборочного этапа «Шахматные звезды 5.0», который прошел в Хорошколе 1 июня, стали:

Мальчики до 9 лет (2017 г.р. и моложе)

1 место — Марков Михаил

2 место — Сидельников Федор

3 место — Врубель Константин

Девочки до 9 лет (2017 г.р. и моложе)

1 место — Тихонова София

2 место — Храпач Анастасия

3 место — Балабинская Стефания

Мальчики до 11 лет (2015-2016 г.р.)

1 место — Блохин Дмитрий

2 место — Бондарев Федор

3 место — Демидов Владимир

Девочки до 11 лет (2015-2016 г.р.)

1 место — Балабинская Таисия

2 место — Мануйлова Дарья

3 место — Суворова София

Мальчики до 13 лет (2013-2014 г.р.)

1 место — Петренко Никита

2 место — Тыртышников Лука

3 место — Тарасов Артём

Девочки до 13 лет (2013-2014 г.р.)

1 место — Смирнова Мария

2 место — Махина Виктория

3 место — Блинова Ульяна

Юноши до 17 лет (2008-2012 г.р.)

1 место — Руденко Дмитрий

2 место — Ипполитов Михаил

3 место — Сухогузов Арсений

Девушки до 17 лет (2008-2012 г.р.)

1 место — Морозова Александра

2 место — Хмелёва Анна

3 место — Голофаст Ульяна

По итогам детских туров сотня финалистов примет участие в «Шахматных звездах 5.0», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях до 17 лет. Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин – рапид и блиц. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки.

Юные шахматисты будут соревноваться по швейцарской системе: 7 туров по 10 минут + 5 секунд добавление на ход по Фишеру. За ходом турнира будут следить профессиональные судьи. Все партии будут транслироваться в режиме онлайн в интернет. Родителям будущих гроссмейстеров будет удобно наблюдать за игрой и болеть за своих спортсменов.

Участие в детских отборочных турнирах платное. Зарегистрироваться можно на официальном сайте.

Партнер турнира — «Хорошкола», частная школа, которая создает уникальную среду для раскрытия потенциала учеников и достижения ими жизненных целей. В «Хорошколе» каждый ребенок получает не только стандартное образование, но и навыки, необходимые для успешного построения карьеры, учится эмоциональному интеллекту, тайм-менеджменту и развитию лидерских качеств.

Организаторы и партнеры турнира:

Генеральный партнер – «Т-Банк».

Специальный партнер — госкорпорация «Росатом».

Генеральный информационный партнер – спортивный портал «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Официальное информационное агентство – «РИА Новости Спорт». Информационные партнеры турнира: компания VK, телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV, газета «Спорт-Экспресс», научно-популярный журнал «Думай», digital-медиа Family-Times.ru, журнал «Алло-мам».