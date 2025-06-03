Ли Чжэ Мён лидирует на выборах в Южной Корее после обработки 85% бюллетеней

Кандидат от Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён лидирует на внеочередных выборах президента Южной Кореи после обработки 85,56% бюллетеней. Об этом сообщает агентство "Рёнхап". По данным журналистов, кандидат от оппозиции набирает 48,34% голосов. За его оппонента, кандидата от правящей консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су проголосовали 42,82% граждан. Выборы состоялись 3 июня, и основными претендентами на пост президента были Ли Чжэ Мён и его главный соперник Ким Мун Су от правящей консервативной партии "Гражданская сила". Явка на выборах за час до их завершения составила 77,8%. По данным "Рёнхап", Ли Чжэ Мён принял решение назначить членом высшего совета партии Ким Мин Сока на пост премьер-министра. Согласно источникам агентства, кандидат на пост главы государства может огласить свое заявление в скором времени.