Шахматисты Горячкина и Непомнящий сыграют на турнире Grand Swiss

Российские шахматисты Александра Горячкина и Ян Непомнящий вошли в число участников турнира Grand Swiss 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации.

Также из россиянок на турнире сыграют Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анна Шухман, Ольга Гиря. У мужчин, помимо Непомнящего, выступят Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Александр Грищук, Володар Мурзин, Максим Матлаков. Окончательные списки будут утверждены позднее.

Турнир пройдет с 3 по 16 сентября в Самарканде. Мужской и женский турниры пройдут по швейцарской системе в 11 туров. У мужчин выступят 114 шахматистов, у женщин - 56. Прошлый турнир прошел в 2023 году, у мужчин победу одержал Видит Гуджрати из Индии, в женском победительницей также стала шахматистка из Индии - Вайшали Рамешбабу.