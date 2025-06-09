8 июня в «Ривьере» прошел турнир с участниками из 19 регионов — результаты

С 25 по 30 июня в Москве состоится пятый Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 5.0» с общим призовым фондом 15 млн рублей. В новом этапе турнира вместе с мировыми гроссмейстерами и юными шахматистами из России впервые сыграют дети-спортсмены из других стран. Главной площадкой соревнований в этом году станет павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве.

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8 июня состоялся третий отборочный этап турнира в ТРЦ «Ривьера». На площадке собрались 246 юных спортсменов из 19 регионов России: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Владимирская область, Нижегородская область, Кемеровская область, Смоленская область, Тульская область, Ивановская область, Свердловская область, Орловская область, Новосибирская область, Калужская область, Тверская область, Рязанская область, Краснодарский край, Республика Чувашия, Республика Башкортостан, Республика Татарстан.

Финалистами третьего отборочного этапа «Шахматные звезды 5.0» стали:

Мальчики до 9 лет (2017 г.р. и моложе)

1 место — Марков Михаил

2 место — Газдаров Георгий

3 место — Бутов Богдан

Девочки до 9 лет (2017 г.р. и моложе)

1 место — Бажутова Ева

2 место — Новаковская Татьяна

3 место — Мишукова Вероника

Мальчики до 11 лет (2015-2016 г.р.)

1 место — Егорушкин Лев

2 место — Клейнер Михаил

3 место — Бартагов Михаил

Девочки до 11 лет (2015-2016 г.р.)

1 место — Осипова Марьяна

2 место — Королева Софья

3 место — Насырова Агата

Мальчики до 13 лет (2013-2014 г.р.)

1 место — Горчаков Александр

2 место — Осипчук Артем

3 место — Масленников Андрей

Девочки до 13 лет (2013-2014 г.р.)

1 место — Гаер София

2 место — Мозолевская Татьяна

3 место — Чалая Александра

Юноши до 17 лет (2008-2012 г.р.)

1 место — Коломеец Даниэль

2 место — Селедчик Матвей

3 место — Кривоносов Артём

Девушки до 17 лет (2008-2012 г.р.)

1 место — Терещенко Ева

2 место — Власова Мария

3 место — Пшенина Анастасия

Ранее детские отборочные этапы прошли в ТРК VEGAS Кунцево и в Хорошколе.

По итогам детских туров сотня финалистов примет участие в «Шахматных звездах 5.0», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях до 17 лет. Победители турнира определяются зачетом по итогам двух дисциплин – рапид и блиц. Дети награждаются в четырех возрастных категориях, отдельным зачетом мальчики и девочки.

Юные шахматисты будут соревноваться по швейцарской системе: 7 туров по 10 минут + 5 секунд добавление на ход по Фишеру. За ходом турнира будут следить профессиональные судьи. Все партии будут транслироваться в режиме онлайн в интернет. Родителям будущих гроссмейстеров будет удобно наблюдать за игрой и болеть за своих спортсменов.

Участие в детских отборочных турнирах платное, зарегистрироваться можно на официальном сайте.

Организаторы и партнеры турнира:

Генеральный партнер — «Т-Банк».

Специальный партнер — госкорпорация «Росатом».

Генеральный информационный партнер – спортивный портал «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Официальное информационное агентство – «РИА Новости Спорт». Информационные партнеры турнира: компания VK, телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV, газета «Спорт-Экспресс», научно-популярный журнал «Думай», digital-медиа Family-Times.ru, журнал «Алло-мам».