Филатов прокомментировал победа шахматистов из России на первенстве Западной Азии

Филатов: победа шахматистов из России на первенстве Западной Азии говорит об их мастерстве
Победа российских шахматистов на первенстве Западной Азии среди юниоров и юниорок говорит о высоком уровне их подготовки и мастерстве. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
Соревнования завершились на Шри-Ланке. Турнир юниоров выиграл россиянин Константин Попов, набрав 7,5 очка из 9. Чемпионкой Западной Азии среди юниорок стала россиянка Галина Михеева, на счету которой 8,5 очка из 9.
"Поздравляю Константина Попова и Галину Михееву, их родителей и тренеров с победой на первенстве Западной Азии среди юниоров. Наши спортсмены заняли чистые первые места, что говорит о высоком уровне их подготовки и мастерстве. Наши шахматисты продолжают завоевывать медали на турнирах Азиатской шахматной федерации, а впереди нас ждет еще множество континентальных соревнований. Желаю всем успехов и новых побед", - сказал Филатов.