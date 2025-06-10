Филатов прокомментировал победа шахматистов из России на первенстве Западной Азии

Победа российских шахматистов на первенстве Западной Азии среди юниоров и юниорок говорит о высоком уровне их подготовки и мастерстве. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Соревнования завершились на Шри-Ланке. Турнир юниоров выиграл россиянин Константин Попов, набрав 7,5 очка из 9. Чемпионкой Западной Азии среди юниорок стала россиянка Галина Михеева, на счету которой 8,5 очка из 9.