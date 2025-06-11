Гроссмейстер назвал чемпионат мира по шахматам «убожеством»

Международный гроссмейстер и тренер по шахматам Сергей Шипов высказался о фактическом недопуске через невыдачу визы на чемпионат мира по шахматам в Лондоне чемпиона мира в блице Яна Непомнящего и ряда других шахматистов родом из России.

© Чемпионат.com

«Что касается турнира, который начинается завтра в Лондоне. Это опять же тот самый пресловутый «чемпионат мира», в который не допустили многих наших… и не только наших игроков. Все мы читали яркий пост Яна Непомнящего про его злоключения с визой. Но в реальности визы не получили также Дубов, Артемьев и Андрейкин — в результате чего команда из ОАЭ, которую они возглавляли, попросту снялась с чемпионата. Вы чувствуете, как это эффективно и удобно? Как просто оказалось ослабить одного из фаворитов «чемпионата» и даже уничтожить весьма крепкую команду, которая могла навести шороху наверху? Не знаю, доедут ли до Лондона Грищук, Есипенко и Шогджиев. Желаю им и их командам удачи и успеха. Но смотреть и уж тем более комментировать это убожество я не могу. Поздравляю чиновников ФИДЕ (которые, я уверен, все без исключения получили нужные визы) с очередной убедительной победой над Россией и над всеми спортивными принципами. Браво!» — написал Шипов в своём телеграм-канале.

Ранее российский гроссмейстер, чемпион мира в блице Ян Непомнящий опубликовал в своём телеграм-канале пост о том, как его фактически не допустили на ЧМ по шахматам в Лондоне, искусственно затянув оформление визы.