Команда Непомнящего выиграла турнира по блицу на клубном ЧМ в Лондоне

Команда российского гроссмейстера Яна Непомнящего WR Chess стала победителем турнира по блицу в рамках клубного чемпионата мира в Лондоне, организованного Международной шахматной федерацией (ФИДЕ).

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Помимо Непомнящего, в состав WR Chess входили Алиреза Фирузджа, Максим Вашье-Лаграв (оба - Франция), Хикару Накамура, Уэсли Со (оба - США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Александра Костенюк (Швейцария), Хоу Ифань (Китай), Вадим Розенштейн (Германия) и Ярослав Ананьев (Англия).

В финале WR Chess победила команду KazChess, за которую играли россияне Александр Грищук и Андрей Есипенко.

Отметим, что Непомнящий мог пропустить командный чемпионат мира из-за проблем с визой. Он не успел прилететь на турнир по рапиду, который завершился 13 июня. Но, получив визу, прибыл в Лондон для участия в соревнованиях по блицу с призовым фондом 190 тысяч долларов.

В 2023 и 2024 году Непомнящий в составе WR Chess становился победителем командного чемпионата мира по рапиду.