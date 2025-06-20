С 25 по 30 июня в Москве состоится пятый Международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 5.0» с общим призовым фондом 15 млн рублей. В новом этапе турнира вместе с мировыми гроссмейстерами и юными шахматистами из России впервые сыграют дети-спортсмены из других стран. Главной площадкой соревнований в этом году станет павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве.

«Шахматные звезды» – один из крупнейших международных турниров по шахматам последних лет. В соревнованиях участвуют известные мировые гроссмейстеры, а молодым шахматистам до 17 лет предоставляется возможность сыграть со своими кумирами на одной площадке и даже встретиться с гроссмейстерами за одной доской.

Среди выдающихся гроссмейстеров нового турнира – титулованные игроки из России, Азербайджана, Казахстана, Индии, Ирана, Китая: Сергей Карякин, Теймур ⁠Раджабов, Владислав Артемьев, Амин ⁠Табатабаи, Раунак ⁠Садхвани, Хоу Ифань, Александра ⁠Горячкина, Екатерина ⁠Лагно, Бибисара Асаубаева и Валентина Гунина.

Сергей Карякин, Россия – один из самых титулованных шахматистов современности. Чемпион мира по блицу и быстрым шахматам, победитель кубка мира (2012 г.). Двукратный чемпион мира в составе сборной России (2013 и 2019 гг.). Первый шахматист, который четырежды выходил в полуфинал Кубка мира. Победитель турнира «Шахматные звезды 2.0».

Теймур Раджабов, Азербайджан – один из сильнейших шахматистов мира.

Полуфиналист Чемпионата мира 2004 г. Трехкратный чемпион Европы (2009 г., 2013 г., 2017 г.) командного чемпионата в составе сборной Азербайджана. Обладатель Кубка мира 2019 г.

Владислав Артемьев, Россия – один из сильнейших гроссмейстеров мира, победитель командного чемпионата мира в составе команды России, Чемпион Европы (2019 г.), победитель первенства России и высшей лиги чемпионата России. Победитель международного Кубка ВЭФ по шахматам во Владивостоке. Победитель Суперфинала чемпионата России по шахматам (2023 и 2024 гг.). Трехкратный победитель турнира «Шахматные звезды».

Раунак Садхвани, Индия – гроссмейстер из Индии. Серебряный призер всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Индии. Чемпион мира по рапиду среди юниоров 2023 г.

Евгений Томашевский, Россия – российский шахматист, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России. Чемпион Европы. Двукратный чемпион России. Победитель командного чемпионата мира и Европы в составе сборной России.

Хоу Ифань, Китай – гроссмейстер, четырехкратная чемпионка мира по шахматам среди женщин, шахматистка номер один в мировом рейтинге. Шахматный вундеркинд, самая молодая шахматистка, завоевавшая звание гроссмейстера в возрасте 14 лет.

Александра Горячкина, Россия – российская шахматистка, гроссмейстер, вице-чемпионка мира по шахматам, двукратная чемпионка мира в составе сборной России, трехкратная чемпионка Европы в составе сборной России, трехкратная победительница женского суперфинала России. Победительница Кубка Мира ФИДЕ среди женщин (2023 г.).

Екатерина Лагно, Россия – российская шахматистка, гроссмейстер. Чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, вице-чемпионка мира, трехкратная чемпионка мира по блицу, чемпионка мира по быстрым шахматам, вице-чемпионка Европы по блицу, олимпийская чемпионка 2024 г.

Бибисара Асаубаева, Казахстан — казахстанская шахматистка, гроссмейстер. Двукратная чемпионка мира по блицу (2021, 2022 гг.). Вице-чемпионка мира по рапиду (2021 г.). Чемпион Азии (2021 г.).

Валентина Гунина, Россия – российская шахматистка, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России. Пятикратная чемпионка России (2011 г., 2013 г., 2014 г., 2021 г., 2022 г.). Первая в истории трехкратная чемпионка Европы (2012 г., 2014 г., 2018 г.). Двукратная чемпионка мира по блицу. Трехкратная победительница шахматной олимпиады.

В рамках проекта «Шахматные звезды» особое внимание уделяется работе с молодым поколением спортсменов и поддержке шахматных звезд будущего. Миссия турнира – поддержка российских шахматистов, популяризация интеллектуального спорта и развитие молодого поколения игроков в шахматы.

В этом году в финале турнира «Шахматные звезды 5.0» впервые примут участие юные спортсмены из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других стран.

Отборочные этапы для детей пройдут в Москве:

25 мая – ТРК VEGAS Кунцево

1 июня – Хорошевская школа

8 июня – ТРЦ «Ривьера»

21 июня – парк «Пехорка», Балашиха

Более 100 финалистов одновременно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу «Шахматные звезды 5.0». В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях (до 9 лет; до 11 лет; до 13 лет; до 17 лет).

Мастер-классы гроссмейстеров для детей, торжественное открытие и официальная жеребьевка турнира состоятся 25 июня. С 26 июня начнутся соревнования спортсменов. Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий – для этого нужно приобрести бесплатный билет, пройдя регистрацию по ссылке. Онлайн-трансляция турнира для гроссмейстеров пройдет в группе генерального информационного партнера, спортивного портала «Чемпионат», в социальной сети «Одноклассники».

Главный судья турнира – исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артем Ахметов, комментатор основного турнира у взрослых – международный гроссмейстер Сергей Шипов.

«Наша миссия — развивать шахматный спорт, вдохновлять новое поколение игроков и создавать площадку для обмена опытом. Мы уверены, что каждый ход на доске приближает нас к нашей общей цели — популяризации шахмат и воспитанию будущих чемпионов», — отметил генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

Организаторы и партнеры турнира:

Генеральный партнер турнира – «Т-Банк».

Специальный партнер турнира — госкорпорация «Росатом».

Генеральный информационный партнер – спортивный портал «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Официальное информационное агентство – «РИА Новости Спорт». Информационные партнеры турнира: компания VK, телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV, газета «Спорт-Экспресс», научно-популярный журнал «Думай», digital-медиа Family-Times.ru, журнал «Алло-мам».