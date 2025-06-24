Карлсен проиграл 15-летнему российскому шахматисту

16-й чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен проиграл 15-летнему россиянину Максиму Иванникову из Москвы в 3-м туре онлайн-турнира по блицу «Титульный вторник».

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У Иванникова всю партию был перевес по позиции, и он смог довести его до победы. Россиянин играл белыми, его победная позиция выглядит следующим образом:

«Титульный вторник» — еженедельный призовой онлайн-турнир по блицу. В нём могут принять участие только игроки с международными званиями. Отметим, что в официальном мировом рейтинге блица результаты данных соревнований не учитываются.