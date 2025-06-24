Норвежский гроссмейстер и чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен проиграл 15-летнему российскому шахматисту Максиму Иванникову в ходе онлайн-турнира «Титульный вторник». Партия третьего раунда подошла к концу на 33-м ходу, норвежец играл черными фигурами.

Юные таланты периодически удивляют широкую общественность своими успехами. Так, девятилетний россиянин Роман Шогджиев установил новый мировой рекорд, став самым молодым игроком в истории, получившим балл международного мастера. Кроме того, в декабре 2023 года Шогджиев также победил представителя Узбекистана Жахонгира Вахидова в первом раунде чемпионата мира по рапиду в Самарканде.

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов сообщил, что российская школьница Анна Шухман оказалась победительницей чемпионата мира среди юниоров U20 в черногорском Петроваце.

Шахматист из России Давид Ахмедов в свои 14 лет также сумел обыграть Магнуса Карлсена в ходе онлайн-турнира «Титульный вторник». Другой юной шахматист — Володар Мурзин — завоевал титул чемпиона мира по рапиду на проходивших в Нью-Йорке соревнованиях.