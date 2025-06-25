15-летний россиянин неожиданно обыграл Карлсена! Как это случилось?

Максим Иванников — герой дня!

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В последнее время талантливые российские юниоры часто обижают величайшего шахматиста всех времён и народов норвежца Магнуса Карлсена во время игры в интернете. В еженедельных блиц-турнирах под названием Titled Tuesday (Титульный Вторник) могучий скандинав уже большое количество раз был повержен нашими молодыми соотечественниками.

Конечно, тут нельзя сказать, что Магнус стал пушечным мясом и грушей для битья. Нет, после таких уколов он собирается и раз за разом доказывает, что он лучший, периодически выигрывая эти турниры. Как резонно отмечал в своих интервью гроссмейстер Даниил Дубов, работавший тренером и секундантом Карлсена, главная сильная сторона у многократного чемпиона мира – это несгибаемая воля, умение собраться и играть решающие партии.

Однако статистика уже собралась внушительная. Итак, по вторникам Магнуса уже обыгрывали наши молодые гроссмейстеры Иван Землянский и Артём Усков – с ними любому элитному игроку уже тяжело за доской. А вот Егор Кошулян, Семён Новожилов, Давид Ахмедов и Максим Иванников куда менее известны широкой публике. Иванников последним добавился в «клуб победителей Магнуса» – он одержал победу 24 июня 2025 года.

Москвич Максим Иванников (2010 года рождения) – обладатель рейтинга ФИДЕ примерно 2200 (понятно, что в классику, рапид и блиц цифры немного разные). На первенстве России среди юношей в этом году Максим при огромной конкуренции выступил без блеска, но за год до этого он стал вице-чемпионом и успешно представлял Россию на первенстве Азии.

Казалось бы, Магнус не должен уступать таким ребятам, как Максим. И действительно, вживую на чемпионатах мира по рапиду и блицу он крайне редко делает ничьи или проигрывает в битвах с теми, кто значительно ниже его по рейтингу. Откуда же берутся такие сенсационные поражения?

В среде экспертов есть разные мнения. Кто-то считает, что Магнус иногда играет «титульник» по вторникам «под пивко». В таких условиях различные непопадания мышкой в нужное поле, «падения» переносимых по экрану фигур под бой и прочие неприятности, как и шалости, неизбежны.

Другие утверждают, что у российских юниоров фантастическая сила игры при крайне заниженных в нашей стране рейтингах, которые очков на 100 меньше, чем у избалованных европейцев. И поэтому, мол, глядя на сравнительно небольшие очки индивидуальных коэффициентов в онлайне, расслабляется не только сам Магнус, но и многие другие элитные шахматисты. А зря!

Иные думают, что Карлсен устраивает себе такие испытания специально. Ну скучно ему уже просто выигрывать! А давай попробую с нагрузкой? Буду нести чушь против мальчика, проиграю и буду потом героически догонять!

В общем, тут сколько человек – столько мнений. Однако нельзя не упомянуть, что после проигрыша Иванникову Карлсен мгновенно собрал всю волю в кулак, взял все оставшиеся партии и прорвался в тройку лучших.

Позднее Максим рассказывал, что очень волновался перед встречей с Магнусом, его даже немного трясло. Впрочем, парень успокоился и даже взял своего рода реванш, ведь в последней встрече с Карлсеном он уступил.

Однозначно, у Максима большие перспективы в шахматах. Когда Карлсен дал слабину – всю вторую половину партии Иванников провёл, как говорится, «по первой линии». И очень жаль, что в партии не случился шедевральный вариант с превращением пешки в коня, который приведён в комментариях!

Тем не менее юниор не побоялся в критический момент осуществить вторжение ферзём в лагерь грозного соперника, несмотря на риск. И ловко разобрался в осложнениях. Но бросается в глаза, что в плане позиционной игры, чтобы достичь условного уровня лидеров поколения Ивана Землянского, Саввы Ветохина или Артёма Ускова, Иванникову ещё нужно поработать.