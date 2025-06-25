15-летний российский шахматист рассказал о победе над Карлсеном

15-летний российский шахматист Максим Иванников рассказал о победе над норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном на онлайн-турнире «Титульный вторник». Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен заявил, что играл осторожно, а его соперник не был слишком мотивирован.

«Я все-таки играл с чемпионом мира, а он меня даже не знает. Магнус изначально, как мне кажется, не был сконцентрирован на игре», — поделился подробностями он.

Ранее 25 июня Карлсен проиграл Иванникову на онлайн-турнире «Титульный вторник». Партия третьего раунда завершилась на 33-м ходу. Карлсен играл черными фигурами.

Иванников — кандидат в мастера Международной шахматной федерации (ФИДЕ), его рейтинг составляет 2184. У Карлсена — 2837. Он лидирует в рейтинге.