Международный шахматный турнир «Шахматные звезды 5.0» стартовал в Москве

25 июня в ресторане Shore House Village в Estate Mall состоялось торжественное открытие Международного турнира «Шахматные звезды 5.0». Вечер посетили все мировые гроссмейстеры, участвующие в грандиозных соревнованиях, друзья и партнеры проекта — поклонники шахматного спорта.

© Пресс-служба

Спортсмены приняли участие в жеребьевке, которую провел главный судья турнира Артем Ахметов. Номера гроссмейстеров распределились в следующем порядке:

Сергей Карякин, Россия - 7

Теймур Раджабов, Азербайджан - 4

Владислав Артемьев, Россия - 3

Евгений Томашевский, Россия - 2

Раунак Садхвани, Индия - 5

Хоу Ифань, Китай - 6

Александра Горячкина, Россия - 8

Екатерина Лагно, Россия - 9

Бибисара Асаубаева, Казахстан - 1

Валентина Гунина, Россия - 10

© Пресс-служба

Гости мероприятия стали свидетелями жеребьевки шахматистов, пообщались со спортсменами и организаторами, узнали всё об особенностях пятого турнира «Шахматные звезды». Настроение вечера задали артист Женя Моисеев и диджей JOLA.

Звездные гости открытия: актер Вячеслав Копейкин, режиссер Марюс Вайсберг, спортсменки Алсу Миназова и Дарья Дубова, актриса и певица Анна Калашникова.

© Пресс-служба

«С каждым годом турнир становится все более масштабным и сохраняет международный статус. В этом году в нем впервые участвуют дети из ОАЭ, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Белоруси. Благодарим наших партнеров за их неоценимую поддержку, которая позволяет нам развивать грандиозное событие в мире шахматного спорта», – отметил генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

© Пресс-служба

Игры пятого Международного турнира «Шахматные звезды», который всего за несколько лет стал одним из самых грандиозных и успешных соревнований по шахматам, пройдут с 26 по 30 июня. В новом турнире примут участие десять выдающихся мировых гроссмейстеров. Общий призовой фонд — 15 000 000 рублей, главной площадкой соревнований в этом году станет павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве.

© Пресс-служба

Стать зрителем грандиозных соревнований может любой желающий – для этого нужно приобрести бесплатный билет, пройдя регистрацию по ссылке: https://chessstars.ru/. Онлайн-трансляция турнира для гроссмейстеров пройдет в группе генерального информационного партнера, спортивного портала «Чемпионат», в социальной сети «Одноклассники».

© Пресс-служба

Главный судья турнира – исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артем Ахметов, комментатор основного турнира у взрослых – международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Организаторы и партнеры турнира:

Генеральный партнер турнира – «Т-Банк».

Специальный партнер турнира — госкорпорация «Росатом».

© Пресс-служба

Партнеры мероприятия:

Sea Breeze — город-курорт на побережье Каспийского моря, в 20 минутах от столицы Азербайджана, Баку. Сейчас на площади 500 га реализовано и введено в эксплуатацию более 3 млн кв. м коммерческой и жилой недвижимости. Территория объединяет впечатляющую морскую акваторию, разнообразные архитектурные резиденции и современную инфраструктуру премиум-класса со всеми видами услуг и развлечений для жителей и гостей Sea Breeze.

Dance Studio by Crocus Fitness – танцевальное пространство в Estate Mall на Новой Риге, которое предлагает широкий выбор программ для всех возрастов. Взрослые и дети могут насладиться занятиями по различным соло и парным танцевальным направлениям под руководством лучших тренеров. Гостей ждут индивидуальный подход к каждому члену студии и возможность выхода в Pro-Am соревнования, постановка уникальных шоу-номеров, новое хобби и единомышленники, регулярные вечеринки и мероприятия.

EISENBERG Paris — французский люксовый парфюмерно-косметический бренд, предлагающий высокоэффективные средства ухода, декоративную косметику и изысканные ароматы для женщин и мужчин. Это настоящее воплощение французской элегантности, сочетающей передовые научные технологии, эстетику искусства и стремление к совершенству.

Soluxe Hotel Moscow – отель премиум-класса, готовый предложить широкий спектр услуг: 340 номеров, включая 39 люксов, с панорамным видом на парк или город; собственный фитнес-студио, ресторан Niccolo, лобби-бар Maffeo, ресторан традиционной китайской кухни Soluxe Huaming, подземный паркинг, программа лояльности Dragon King. Отель обладает уникальными возможностями по проведению мероприятий: 15 залов, включая 2 бальных зала.

Генеральный информационный партнер – спортивный портал «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Официальное информационное агентство – «РИА Новости Спорт». Информационные партнеры турнира: компания VK, телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV, газета «Спорт-Экспресс», научно-популярный журнал «Думай», digital-медиа Family-Times.ru, журнал «Алло-мам».