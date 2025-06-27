Итоги первого игрового дня турнира «Шахматные звезды 5.0»

26 июня в павильоне № 14, ВТЦ Азербайджанской Республики, на ВДНХ, стартовали игры Международного турнира «Шахматные звезды 5.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей проходит с 25 по 30 июня.

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По итогам первого игрового дня в лидеры вышел россиянин Владислав Артемьев, набравший 3 очка. Теймур Раджабов (Азербайджан) и Раунак Садхвани (Индия) набрали по 2,5 из 3 очков. На пол-очка отстает Евгений Томашевский (Россия), по 1,5 очка у Сергея Карякина (Россия), Хоу Ифань (Китай) и Бибисары Асаубаевой (Казахстан). У Екатерины Лагно (Россия) – 0,5 очка.

«Сегодня всё сложилось хорошо: я выиграл все три партии. День прошел успешно, я доволен результатом. Хотя последние две партии были довольно тяжелыми, затяжными – мои соперницы могли сделать ничью. Шахматы – довольно специфический спорт: их нужно любить, постоянно практиковаться, играть с как можно большим количеством соперников и анализировать свои партии. Турнир “Шахматные звезды” в очередной раз дает нам такую возможность», – рассказал один из сильнейших гроссмейстеров мира, трехкратный победитель турнира «Шахматные звезды» Владислав Артемьев.

По традиции первый ход турнира «Шахматные звезды» предоставлен медиаперсонам. В турнире гроссмейстеров его сделал телеведущий, актер, блогер, многократный чемпион России по армейскому рукопашному бою, многократный чемпион Кубка Мира по смешанным единоборствам Саша Стоун.

26 июня партнер турнира, государственная корпорация «Росатом», при содействии дирекции ВДНХ, организовали для детей-участников турнира экскурсию в павильон «Космос», где гости познакомились с уникальной экспозицией и вдохновились на космические свершения.

27 июня состоятся очередные три тура рапида.

В этом году, впервые в истории турнира, вместе с мировыми гроссмейстерами и юными шахматистами из России сыграют дети-спортсмены из других стран: Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. Более сотни самых талантливых молодых спортсменов примет участие в главном турнире, где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях: до 9 лет; до 11, до 13 и до 17 лет.

Зрители могут наблюдать за ходом турнира на главной площадке соревнований, в павильоне Азербайджана на ВДНХ, или следить за шахматными партиями гроссмейстеров онлайн.

Организатор Международного турнира «Шахматные звезды 5.0» – компания «Новые шахматы».

Генеральный спонсор турнира - T-Банк. Т-Банк поддерживает пятый по счету шахматный турнир, совершая неоценимый вклад в будущее интеллектуального и детского спорта в России. Т-Банк – финансовая онлайн-экосистема, которой важно работать с молодым поколением, помогать и взращивать в них навыки для развития бизнеса, в том числе российского финтеха.

Специальный партнер турнира – государственная корпорация «Росатом» – глобальный лидер в области высоких технологий. Ядерная энергетика, цифровые продукты для управления городской средой, экология, ядерная медицина и освоение Арктики – эти и многие другие направления Росатом развивает для России и всего мира!

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Генеральный информационный партнер турнира – спортивный портал «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Официальное информационное агентство – «РИА Новости Спорт». Информационные партнеры турнира: компания VK, телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV, газета «Спорт-Экспресс», научно-популярный журнал «Думай», digital-медиа Family-Times.ru, журнал «Алло-мам».