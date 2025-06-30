Крамник рассказал об иске против шахматиста Навары

Крамник назвал условия, при которых он будет готов отозвать иск против Навары.

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Ранее Владимир Крамник опубликовал статистические данные, согласно которым чех Давид Навара и другие шахматисты могли обманывать во время игр. Навара подал жалобу в ФИДЕ, а Крамник, в свою очередь, подал иск на чеха за клевету.