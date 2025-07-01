Шахматиста дисквалифицировали за то, что он ударил женщину-оператора

Апелляционная палата комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этики и дисциплине на год дисквалифицировала американского гроссмейстера Кристофера Ю за агрессивное поведение. Об этом сообщила пресс-служба FIDE.

Инцидент произошел в 2024 году на чемпионате США по шахматам. После поражения от Фабиано Каруаны Ю скомкал свой протокол, а затем выбежал из зала и ударил женщину-видеооператора в спину. Дисквалификация шахматиста завершится 14 ноября 2025 года. Позднее Федерация шахмат США вынесла спортсмену годичную дисквалификацию.

Ю 18 лет, в 2019 году он стал самым молодым международным мастером в Северной Америке. Его мировой рейтинг составляет 2 607.