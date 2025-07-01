Итоги пятого игрового дня «Шахматные звезды 5.0»: результаты турнира

30 июня в павильоне № 14, ВТЦ Азербайджанской Республики, на ВДНХ, прошел пятый, заключительный игровой день Международного турнира «Шахматные звезды 5.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов. Турнир с общим призовым фондом 15 000 000 рублей проходил с 25 по 30 июня.

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По итогам соревнований гроссмейстеров победу вновь одержал Владислав Артемьев, став четырехкратным чемпионом турнира «Шахматные звезды». На 2 месте оказался спортсмен из Индии Раунак Садхвани, 3 место — у Сергея Карякина. Евгений Томашевский занял 4 место, Теймур Раджабов (Азербайджан) оказался на 5 месте, 6 место – Хоу Ифань (Китай), Бибисара Асаубаева (Казахстан) заняла 7 место. На 8 месте оказалась Екатерина Лагно, на 9 – Александра Горячкина, 10 место — у Валентины Гуниной. Торжественное награждение гроссмейстеров прошло 30 июня в ресторане Zafferano Loft.

В детских соревнованиях «Шахматные звезды 5.0» в группе до 9 лет победителем стал Федор Сидельников, среди девочек первое место заняла Ева Бажутова. В группе до 11 лет на первом месте оказался Даниил Каминский, среди девочек победу одержала Марьяна Осипова. В группе до 13 лет на 1 месте — Данис Куандыкулы (Казахстан), среди девочек победила Татьяна Мозолевская. В группе до 17 лет победу одержал Билолиддин Обидов (Узбекистан), среди девочек победительницей стала Анна Хмелева.

По традиции первый ход турнира «Шахматные звезды» был предоставлен медиаперсоне. В детском турнире его сделала видеоблогер, певица, телеведущая, актриса Юлия Гаврилина. Звезда провела флешмоб, по результатам которого дети сделали первые ходы в турнире гроссмейстеров.

«В любом деле главное – упорно идти к своей цели. Если ребята в столь юном возрасте уже принимают участие в таких грандиозных соревнованиях, как «Шахматные звезды», то они точно знают, чего хотят. Нужно не бояться и никого не слушать, делать то, что по-настоящему хочешь, а не то, что ожидают от тебя друзья, родственники, учителя. Делать именно то, к чему лежит твое сердце, и это обязательно принесет в будущем свои плоды!», – посоветовала ребятам Юлия Гаврилина.

В этом году, впервые в истории турнира, вместе с мировыми гроссмейстерами и юными шахматистами из России играли дети-спортсмены из других стран: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Более сотни самых талантливых молодых спортсменов приняли участие в главном турнире, где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам.

Зрители наблюдали за ходом турнира на главной площадке соревнований, в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ, и следили за шахматными партиями гроссмейстеров онлайн на официальном сайте chessstars.ru.

Организатор Международного турнира «Шахматные звезды 5.0» – компания «Новые шахматы».

Генеральный партнер турнира – T-Банк. Т-Банк поддерживает пятый по счету шахматный турнир, совершая неоценимый вклад в будущее интеллектуального и детского спорта в России. Т-Банк – финансовая онлайн-экосистема, которой важно работать с молодым поколением, помогать и взращивать в них навыки для развития бизнеса, в том числе российского финтеха.

Специальный партнер турнира – государственная корпорация «Росатом» – глобальный лидер в области высоких технологий. Ядерная энергетика, цифровые продукты для управления городской средой, экология, ядерная медицина и освоение Арктики – эти и многие другие направления Росатом развивает для России и всего мира!

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Генеральный информационный партнер турнира – спортивный портал «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Официальное информационное агентство – «РИА Новости Спорт». Информационные партнеры турнира: компания VK, телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV, газета «Спорт-Экспресс», научно-популярный журнал «Думай», digital-медиа Family-Times.ru, журнал «Алло-мам».