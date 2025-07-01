Назван победитель турнира «Шахматные звезды 5.0»

30 июня в Москве завершился грандиозный турнир «Шахматные звезды 5.0» с участием выдающихся гроссмейстеров и молодых спортсменов, который проходил с 25 по 30 июня в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ. Общий призовой фонд турнира – 15 000 000 рублей.

© Пресс-служба

По итогам соревнований гроссмейстеров победу вновь одержал Владислав Артемьев, став четырехкратным чемпионом турнира «Шахматные звезды». На 2 месте оказался спортсмен из Индии Раунак Садхвани, 3 место — у Сергея Карякина. Евгений Томашевский занял 4 место, Теймур Раджабов (Азербайджан) оказался на 5 месте, 6 место – у Хоу Ифань (Китай), Бибисара Асаубаева (Казахстан) заняла 7 место. На 8 месте оказалась Екатерина Лагно, на 9 – Александра Горячкина, 10 место — у Валентины Гуниной.

Торжественное награждение гроссмейстеров прошло в ресторане Zafferano Loft. В церемонии приняли участие главный судья турнира Артем Ахметов, комментатор турнира Сергей Шипов, руководитель Педагогического шахматного союза Сергей Моисеев и генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

© Пресс-служба

Вместе с организаторами и спортсменами завершение турнира отметили светские персоны, партнеры и друзья проекта. На сцене Zafferano Loft в этот вечер выступили Кирилл Андреев, Снежина Кулова и P.Oly. Гости события: Анна Калашникова, Алсу Миназова, Ангелина Мельникова и другие.

«С каждым разом наш турнир приобретает всё больший масштаб, объединяя поклонников, любителей и профессионалов шахматного спорта. Благодарим всех зрителей и партнеров за высокий интерес к проекту и колоссальную поддержку, гроссмейстеров за участие, а юных спортсменов – за бесконечную энергию и вдохновляющее стремление к победе. “Шахматные звезды 5.0” вновь повысили планку, подтвердив статус грандиозного проекта мирового уровня», – отметил генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

«Шахматные звезды» – один из крупнейших международных турниров по шахматам последних лет. В соревнованиях участвуют известные мировые гроссмейстеры, а молодым шахматистам до 17 лет предоставляется возможность сыграть со своими кумирами на одной площадке и встретиться с гроссмейстерами за одной доской. В этом году в финале «Шахматных звезд 5.0» впервые принимали участие юные спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Беларуси. Детские отборочные туры прошли в Москве – в ТРК VEGAS Кунцево, «Хорошколе», торговом центре «Ривьера», и в балашихинском парке «Пехорка».

Первый ход в детских и взрослых партиях по традиции делали известные спортсмены и медиаперсоны. В этом году турнир поддержали Юлия Гаврилина, группа Серебро, Саша Стоун, Анна Калашникова, Алсу Миназова, Ангелина Мельникова, Дина Аверина, Дмитрий Соловьев и другие звезды.

Зрители наблюдали за ходом турнира на главной площадке соревнований, в павильоне Азербайджан на ВДНХ, или следили за шахматными партиями гроссмейстеров онлайн.

Организатор Международного турнира «Шахматные звезды 5.0» – компания «Новые шахматы».

Генеральный партнер турнира – T-Банк. Т-Банк поддерживает пятый по счету шахматный турнир, совершая неоценимый вклад в будущее интеллектуального и детского спорта в России. Т-Банк – финансовая онлайн-экосистема, которой важно работать с молодым поколением, помогать и взращивать в них навыки для развития бизнеса, в том числе российского финтеха.

Специальный партнер турнира – государственная корпорация «Росатом» – глобальный лидер в области высоких технологий. Ядерная энергетика, цифровые продукты для управления городской средой, экология, ядерная медицина и освоение Арктики – эти и многие другие направления Росатом развивает для России и всего мира!

Партнер турнира Sea Breeze — город-курорт на побережье Каспийского моря, в 20 минутах от Баку, столицы Азербайджана. В городе будущего площадью 500 гектаров реализовано и введено в эксплуатацию более 3 млн кв. м коммерческой и жилой недвижимости. Территория объединяет невероятную морскую акваторию, архитектурные резиденции и премиальную инфраструктуру. Покупка недвижимости в Sea Breeze станет не только исполнением заветной мечты, но и умной инвестицией для счастливого будущего.

EISENBERG Paris — французский люксовый парфюмерно-косметический бренд, предлагающий высокоэффективные средства ухода, декоративную косметику и изысканные ароматы для женщин и мужчин. Это настоящее воплощение французской элегантности, сочетающей передовые научные технологии, эстетику искусства и стремление к совершенству.

За флористическое оформление церемонии награждения отвечал бренд «Цветочки» – премиальная флористика для тех, кто ценит красоту и вкус.

Также партнером турнира стал Soluxe Hotel Moscow — отель премиум-класса, готовый предложить широкий спектр услуг: 340 номеров, включая 39 люксов, с панорамным видом на парк или город; собственный фитнес-студио, ресторан Niccolo, лобби-бар Maffeo, ресторан традиционной китайской кухни Soluxe Huaming, подземный паркинг, программа лояльности Dragon King. Отель обладает уникальными возможностями по проведению мероприятий: 15 залов, включая 2 бальных зала.

Генеральный информационный партнер турнира – спортивный портал «Чемпионат». Официальная социальная сеть турнира: «Одноклассники». Официальное информационное агентство – «РИА Новости Спорт». Информационные партнеры турнира: компания VK, телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал Rambler.ru, журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА Media, медиаканал Indoor TV, газета «Спорт-Экспресс», научно-популярный журнал «Думай», digital-медиа Family-Times.ru, журнал «Алло-мам».