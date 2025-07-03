Гроссмейстер Шипов назвал фаворитов женского Кубка мира по шахматам

Китайские шахматистки превосходят по рейтингу и мастерству многих соперниц, поэтому они будут фаворитами Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

"Кубок мира - это очень солидное и грандиозное событие. К сожалению, очень мало будет российских участниц, но у наших девушек есть хорошие шансы добиться успеха. Они будут играть в Грузии, на берегу Черного моря, практически в родной атмосфере. На мой взгляд, китаянки являются фаворитами, они объективно превосходят соперниц по рейтингу и мастерству", - сказал Шипов.

"Тем не менее бороться с ними можно и нужно. Выносливость будет многое решать. Три недели такого боя будет не просто перенести", - добавил собеседник агентства.

Кубок мира стартует 6 июля в Батуми. По его итогам три лучшие шахматистки попадут на турнир претенденток.