Илюмжинов планирует баллотироваться на пост президента FIDE

Кирсан Илюмжинов планирует баллотироваться на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) в следующем году, основной его задачей будет восстановление российских спортсменов в правах. Об этом Илюмжинов заявил ТАСС.

"В сентябре следующего года в Узбекистане будут выборы президента FIDE. В свое время меня попросили этот пост оставить, так как я был под санкциями. Но теперь их с меня сняли, и я готов баллотироваться на пост главы организации. Для этого надо, чтобы пять стран меня выдвинули", - сказал Илюмжинов.

Он подчеркнул, что в случае своего избрания восстановит российских шахматистов в правах и вернет флаг и гимн:

"Это будет моя первая задача: восстановление в полных правах славы советской и российской шахматной школы. Чтобы флаг России развевался на всех соревнованиях FIDE. Об этом в том числе планирую говорить с [президентом США Дональдом] Трампом".

В 2018 году президентский совет FIDE обратился к Илюмжинову, возглавлявшему организацию с 1995 года, с просьбой немедленно уйти в отставку в связи с тем, что он находится под санкциями Министерства финансов США. 14 членов президентского совета проголосовали за эту резолюцию, один - против. Следующим президентом FIDE стал Аркадий Дворкович, который возглавляет организацию на данный момент.

"Я благодарен Дональду Трампу, который своим указом исключил меня из санкционного списка. Я десять лет сражался, воевал - писал письма и [Бараку] Обаме, и [Джорджу] Бушу, и Трампу. И подавал в суд. Теперь же справедливость восторжествовала, - сказал Илюмжинов. - Я активно все эти 10 лет ездил по странам, не переставал заниматься шахматами, пусть и на общественных началах. Открыл недавно свою шахматную школу в Киргизии, во Вьетнаме, сейчас лечу в Пакистан", - сказал Илюмжинов.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 16 марта 2022 года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В январе 2025 года FIDE допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностям.