Россиянка стала чемпионкой Азии по шахматам среди юниорок

Россиянка Галина Михеева победила на первенстве Азии по шахматам среди юниорок до 20 лет, которое проходило на Шри‑Ланке.

© Азиатская шахматная федерация

В заключительном туре Михеева черными фигурами одержала победу над Велмуруган Шрикартики из Сингапура. Россиянка набрала 7,5 очков и заняла первое место.

На пол‑очка от Михеевой отстали Девиндья Ошини Гунавардхана из Шри‑Ланки и Сараю Велпула (Индия).

В 2023 году Федерация шахмат России была принята в состав Азиатской шахматной федерации.