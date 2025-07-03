Россиянка Михеева стала чемпионкой Азии по шахматам среди юниорок

Матч ТВ

Россиянка Галина Михеева победила на первенстве Азии по шахматам среди юниорок до 20 лет, которое проходило на Шри‑Ланке.

Россиянка стала чемпионкой Азии по шахматам среди юниорок
© Азиатская шахматная федерация

В заключительном туре Михеева черными фигурами одержала победу над Велмуруган Шрикартики из Сингапура. Россиянка набрала 7,5 очков и заняла первое место.

На пол‑очка от Михеевой отстали Девиндья Ошини Гунавардхана из Шри‑Ланки и Сараю Велпула (Индия).

В 2023 году Федерация шахмат России была принята в состав Азиатской шахматной федерации.