Стартует главный женский шахматный турнир года. Выиграет ли Горячкина?

Александра Горячкина забрала себе трофей в 2023 году. И теперь снова среди претендентов на победу.

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В субботу, 5 июля, состоится открытие Кубка мира по шахматам – 2025 среди женщин. Это один из главных турниров года, который даёт прямые путёвки на турнир претендентов. Где состоится Кубок мира, сколько раундов нужно пройти, чтобы победить, каков призовой фонд, сколько россиянок примут участие – ответы на все вопросы в материале «Чемпионата».

Место проведения и даты женского Кубка мира – 2025 по шахматам

Турнир состоится в Батуми с 5 по 29 июля, включая церемонии открытия и закрытия. Прошлый Кубок мира проходил в августе 2023 года в Баку. Тогда победительницей в драматичной борьбе стала россиянка Александра Горячкина, в финале на тай-брейке обыгравшая представительницу Болгарии Нургюл Салимову.

Формат и расписание женского Кубка мира – 2025

В турнире примут участие 107 шахматисток со всего мира.

Кубок мира проходит в формате нокаута. Лучшие по рейтингу шахматистки (21 участница) первый раунд пропускают, а остальные 86 сыграют за выход в 1/32 финала. В каждом раунде соперницам предстоит провести по две классические партии с контролем времени 90 минут на 40 ходов и 30 минут на оставшиеся ходы с добавлением 30 секунд за каждый ход.

Если по итогам классических партий будет ничья, предусмотрен тай-брейк. Сначала две партии с контролем 15 минут плюс 10 секунд за каждый ход, начиная с первого. Вновь ничья? Тогда две партии с форматом 10+10. Далее – формат 5+3. Если и в этом случае сильнейшая не будет выявлена, тогда участницам предстоят партии в формате 3+2 до первой победы.

Расписание женского Кубка мира – 2025

Первый раунд: 6-8 июля (по одной классической партии 6 и 7 июля, тай-брейк 8 июля).

Второй раунд: 9-11 июля.

Третий раунд: 12-14 июля.

Четвёртый раунд: 16-18 июля.

Пятый раунд: 19-21 июля.

Полуфиналы: 22-24 июля.

Финал и матч за третье место: 26-28 июля.

Выходные дни: 15 и 25 июля.

Призовые и места в Турнире претендентов – 2026

Общий призовой фонд женского Кубка мира составляет $ 691,25 тыс. Каждая проигравшая в первом круге получит по $ 3750, во втором – по $ 5000, в третьем – по $ 7500, в четвёртом – по $ 9500, в пятом – по $ 14 000, за четвёртое место предусмотрены призовые в размере $ 20 000, за третье — $ 25 000, за второе — $ 35 000, чемпионка получит $ 50 000.

Конечно, призовые важны, но главное, за что будут бороться лучшие, – три прямые путёвки на Турнир претендентов – 2026. Они полагаются призёрам Кубка мира, но если среди топ-3 окажутся участницы, которые уже обеспечили себе место в турнире претендентов (таких только двое – китаянка Чжу Цзиньэр и россиянка Александра Горячкина), то места в претендентском перейдут к участницам, занявшим четвёртое и, возможно, пятое места.

Кто из россиянок сыграет на Кубке мира – 2025?

В турнире примут участие шесть представительниц России, которые сыграют под флагом ФИДЕ.

Прежде всего это Александра Горячкина, которая будет защищать свой титул. Она отобралась на Кубок мира по рейтингу.

Екатерина Лагно, Дарья Чарочкина и Полина Шувалова получили путёвки на Кубок мира по итогам Суперфинала чемпионата России.

У Валентины Гуниной – уайлд-кард от Азиатской конфедерации шахмат, а у 15-летней чемпионки мира среди молодёжи Анны Шухман – уайлд-кард от ФИДЕ. Но только после того, как она выиграла матч за эту путёвку у представительницы Казахстана Ксении Балабаевой.

Горячкина, Лагно и Шувалова вступят в борьбу со второго раунда, как шахматистки с высоким рейтингом, а вот Гуниной, Шухман и Чарочкиной предстоит сыграть уже в первом раунде. Соперницы Валентины и Анны сильно уступают россиянкам в рейтинге, так что проблем быть не должно, если не случится форс-мажора. А вот Дарье предстоит битва с француженкой Полин Гишар, которая в рейтинге выше россиянки.

Опоздания, штрафы и дресс-код на Кубке мира – 2025

В Батуми предусмотрен строгий дресс-код. Участницы в джинсах и кроссовках, а также в футболках, бейсболках на голове и вообще в неподходящей одежде до партий допущены не будут. А какая одежда подходящая? Аккуратная рубашка или блузка с юбкой или брюками, костюм или платье. Если кто-то из участниц в силу религиозных или иных причин будет настаивать на том, чтобы играть в национальной одежде, этот вопрос рассмотрит глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.

За опоздание на партию до 15 минут предусмотрен штраф в $ 300. В том случае, если опоздание превысит 15 минут, штраф не предусмотрен, но участнице сразу будет засчитано поражение. Кроме того, штрафы могут быть наложены за несоблюдение медиаобязательств.