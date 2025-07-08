Российские шахматистки преодолели первый круг Кубка мира

Три российские шахматистки вышли во второй круг проходящего в Батуми Кубка мира — 2025 среди женщин.

© Чемпионат.com

Валентина Гунина после ничьей чёрными в первой партии с новозеландкой Изабель Нин во второй партии не оставила сопернице шансов. Россиянка загнала оппонента в жёсткий цейтнот и провела матовую атаку.

Чемпионка мира среди молодёжи Анна Шухман уверенно выиграла обе партии у филиппинки Руэлле Канино, а Дарья Чарочкина, победив белыми француженку Полин Гишар, спокойно свела к ничьей вторую партию.

Со второго круга борьбу начнут ещё три россиянки: действующая обладательница Кубка мира Александра Горячкина, а также Екатерина Лагно и Полина Шувалова.

Отметим, что все представительницы России на Кубке мира — 2025 выступают под флагом ФИДЕ.