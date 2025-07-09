Умерла мать гроссмейстера Яна Непомнящего

Ушла из жизни мать 34-летнего российского гроссмейстера Яна Непомнящего Лилия Непомнящая. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат России в официальном Telegram-канале.

«Она была замечательным преподавателем математики, ее ученики поступали в лучшие вузы России. Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования Яну Александровичу и всем родным и близким покойной. Светлая память!» — указано в сообщении организации.

1 июля Непомнящий покинул десятку сильнейших и опустился на 14-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). В активе россиянина 2742 очка. Первым остался Магнус Карлсен из Норвегии с показателем 2839 баллов.

Гроссмейстер — двукратный чемпион России (2010, 2020), чемпион Европы (2010), двукратный победитель командного чемпионата мира (2013, 2019), а также участник двух матчей за звание чемпиона мира (2021, 2023).

В начале 2025 года впервые в истории титул чемпиона мира по блицу был разделен между Непомнящим и Карлсеном. В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.