Горячкина отыгралась после сенсационного поражения на Кубке мира

В Батуми на женском Кубке мира — 2025 по шахматам три российские шахматистки пробились в третий круг. Валентина Гунина, Анна Шухман и Полина Шувалова выиграли и вторые партии своих матчей, хотя им было достаточно ничьей.

Действующая обладательница Кубка мира Александра Горячкина после сенсационного поражения от Меруэрт Камалиденовой из Казахстана в ответной партии сумела отыграться, и теперь шахматисткам предстоит тай-брейк.

Ещё одна россиянка, Екатерина Лагно, вновь сыграла вничью с гречанкой Анастасией Аврамиду. Судьбу этого противостояния также решит тай-брейк.

А Дарья Чарочкина завершила борьбу, уступив в обеих партиях грузинке Нане Дзагнидзе.