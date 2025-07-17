Карякин назвал лучшего шахматиста мира

Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что считает норвежца Магнуса Карлсена самым сильным шахматистом в мире.

Карлсен возглавляет рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) с 2839 баллами.

— Я — фанат Карлсена. Считаю его сильнейшим шахматистом мира. С некоторыми его решениями я не согласен, но в целом по шахматному уровню он сильнейший. Единственное, не понимаю, зачем он постоянно выступает за сокращение времени. Классика должна остаться классикой, — передает слова Карякина корреспондент «Матч ТВ».

Карякин — чемпион мира по рапиду и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России, обладатель Кубка мира.