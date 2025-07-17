Карякин рассказал, как был придуман проект по шахматам для участников СВО

Сенатор Российской Федерации, гроссмейстер и президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин заявил, что проект по шахматам для участников СВО был позаимствован со времен Великой Отечественной войны.

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В четверг в Москве проходит пресс‑конференция Карякина, посвященная Международному дню шахмат 20 июля.

— Как сенатор стал амбассадором проекта по шахматам для участников СВО? Какой ваш опыт взаимодействия с ветеранами‑шахматистами?

— Мы позаимствовали идею из прошлого. Когда была Великая Отечественная война, многие гроссмейстеры приезжали в госпитали и поддерживали военнослужащих. Подумали, что героев СВО тоже надо поддержать. Эмоциональная составляющая тоже важна. Совсем недавно были в Фонде защитников Отечества. Общался частично с бойцами СВО и с родственниками бойцов. И говорили о том, что было бы здорово здесь открыть шахматный клуб. Была такая сильная поддержка! И вот через несколько дней открываем шахматный клуб.

Поддержка участников СВО должна быть комплексной и законодательной, потому прописываем всё. Лично Валентина Матвиенко поддерживает наш законопроект, — передает слова Карякина корреспондент «Матч ТВ».