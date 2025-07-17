Карякин рассказал, как был придуман проект по шахматам для участников СВО

Матч ТВ

Сенатор Российской Федерации, гроссмейстер и президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин заявил, что проект по шахматам для участников СВО был позаимствован со времен Великой Отечественной войны.

Карякин рассказал, как был придуман проект по шахматам для участников СВО
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В четверг в Москве проходит пресс‑конференция Карякина, посвященная Международному дню шахмат 20 июля.

— Как сенатор стал амбассадором проекта по шахматам для участников СВО? Какой ваш опыт взаимодействия с ветеранами‑шахматистами?

— Мы позаимствовали идею из прошлого. Когда была Великая Отечественная война, многие гроссмейстеры приезжали в госпитали и поддерживали военнослужащих. Подумали, что героев СВО тоже надо поддержать. Эмоциональная составляющая тоже важна. Совсем недавно были в Фонде защитников Отечества. Общался частично с бойцами СВО и с родственниками бойцов. И говорили о том, что было бы здорово здесь открыть шахматный клуб. Была такая сильная поддержка! И вот через несколько дней открываем шахматный клуб.

Поддержка участников СВО должна быть комплексной и законодательной, потому прописываем всё. Лично Валентина Матвиенко поддерживает наш законопроект, — передает слова Карякина корреспондент «Матч ТВ».

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