Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о перспективах возглавить FIDE.

– Кирсан Илюмжинов заявил, что намерен баллотироваться снова на пост президента FIDE. Было бы это хорошо для шахмат?

– Знаю, что Кирсан Николаевич в свое время сделал очень многое для развития шахмат, будучи главой FIDE. Но думаю, скорее всего, этот вопрос должен решаться внутри нашей страны. Не должно быть два кандидата на этот пост от одной страны. Кого выберут – за того и буду болеть.

– Себя вы видите в качестве президента FIDE когда‑нибудь?

– Нет. Да, я баллотировался на пост главы Федерации шахмат России, но это совершенно разные вещи. В FIDE я не очень себя представляю. Это международная организация, а у меня для нее слишком яркая пророссийская позиция. Даже нереалистично думать об этом.

Что же касается ФШР, то после того, как у меня тогда не получилось, я возглавил Федерацию шахмат Московской области и, честно говоря, не думал с тех пор о возможном приходе в ФШР. Но я не хочу ни о чем загадывать. Думаю, жизнь все расставит по своим местам, — сказал Карякин.