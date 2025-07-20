Россияне рассказали, какую роль играют в их жизни шахматы

Интерес к шахматам в России снова растет: ежегодно количество продаж шахматных досок увеличивается почти на две трети. Компания «Ингосстрах» совместно с аналитическим центром НАФИ провела исследование, в ходе которого выяснилось, как россияне знакомятся с этой игрой и какое место шахматы занимают в их жизни.

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Играть в шахматы умеют около 41 процента россиян. Владение игрой чаще встречается у людей с высшим образованием и стабильным доходом, в то время как молодежь играет реже. Регулярная практика остается редкостью: ежедневно шахматы играют лишь два процента опрошенных, а раз в месяц и чаще — около 16 процентов. Большинство обращаются к игре несколько раз в год или реже.

Основными мотивами для игры выступают желание расслабиться и тренировать умственные способности: 15 процентов играют, чтобы отвлечься от повседневных забот, 14 процентов — для развития логики, 13 процентов — из-за убеждения, что шахматы способствуют интеллектуальному развитию.

Большинство респондентов считают, что шахматы способствуют развитию мышления, логического подхода и умения планировать. Особенно это отмечают люди в возрасте от 45 до 65 лет. Женщины чаще выделяют развитие внимательности и терпения, а работающие респонденты ценят влияние игры на стратегическое мышление.

— Шахматы — это интеллектуальный вид спорта, который органично вписывается в нашу цифровую эпоху, где ценятся стратегия, аналитика и принятие решений в условиях неопределённости. То, что 73 процента россиян хотят, чтобы их дети играли в шахматы, — сигнал для школ и edtech-компаний: интерес к «умному досугу» стабильно высокий, — рассказала старший руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Аделя Кавеева в разговоре с Life.ru.

Шахматист из России Давид Ахмедов в свои 14 лет сумел обыграть чемпиона мира Магнуса Карлсена в ходе онлайн-турнира «Титульный вторник». Другой юной шахматист — Володар Мурзин — завоевал титул чемпиона мира по рапиду на проходивших в Нью-Йорке соревнованиях.