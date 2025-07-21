Международная шахматная федерация (FIDE) допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе организации.

Турнир пройдет в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания).

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 16 марта 2022 года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации. В январе 2025 года FIDE допустила российские и белорусские юношеские команды (до 18 лет) к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, а также допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья.