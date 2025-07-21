В ФШР оценили решение FIDE

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что решение Международной шахматной федерации (FIDE) допустить женскую сборную до участия в командном чемпионате мира‑2025 под флагом FIDE положительное, отметив, что в ФШР его ждали.

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Ранее пресс‑служба FIDE сообщила, что команда российских шахматисток допущена до участия в чемпионате мира под флагом организации при отсутствии возражений со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Турнир пройдет в Линаресе (Испания) в ноябре 2025 года.

— Мы ожидали это решение, оно, что тут душой кривить, положительное для нас. Мы рассчитываем на то, что чемпионат мира в Линаресе станет не единственным турниром после долго перерыва, в котором примет участие наша национальная сборная, — сказал Ткачев «Матч ТВ».

В 2022 году FIDE объявила, что российские и белорусские шахматисты имеют право выступать только в нейтральном статусе и только в личных соревнованиях. В январе 2025 года FIDE допустила россиян и белорусов до участия в юношеских командных турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе.