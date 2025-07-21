В FIDE сказали, когда будет решен вопрос с мужской сборной

В пресс‑службе Международной шахматной федерации (FIDE) заявили «Матч ТВ», что вопрос о допуске мужской сборной России до участия в командных турнирах будет рассмотрен осенью.

© Матч ТВ

Ранее FIDE сообщила, что команда российских шахматисток допущена до участия в чемпионате мира‑2025 под флагом организации при отсутствии возражений со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Турнир пройдет в Линаресе (Испания) в ноябре 2025 года.

— Допуск мужской сборной будет обсуждаться осенью. Ближайший официальный старт мужских команд запланирован на сентябрь 2026 года (Всемирная шахматная олимпиада 2026 в Узбекистане), — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе организации.

В 2022 году FIDE объявила, что российские и белорусские шахматисты имеют право выступать только в нейтральном статусе и только в личных соревнованиях. В январе 2025 года FIDE допустила россиян и белорусов до участия в юношеских командных турнирах под эгидой организации в нейтральном статусе.