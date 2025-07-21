В топ-4 Кубка мира прошли участницы из Китая и Индии

На женском Кубке мира в Батуми (Грузия) во вторник начинаются полуфиналы. Фактически пройдет мини-матч между игроками из самых больших по численности населения стран планеты - Индией и Китаем.

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Первая пара: китаянка Лэй Тинцзе против Хампи Конеру из Индии, действующей чемпионки мира по быстрым шахматам. В другой паре известна одна участница. Это шахматистка из Поднебесной Тань Чжунъи, владевшая мировой короной в 2017-2018 годах. Ее индийская соперница определилась вчера вечером в поединке Харика Дронавалли - Дивья Дешмукх.

Из шести стартовавших в турнире россиянок лучший результат у Екатерины Лагно. Она выбыла в 1/8 финала после поражения от Дронавалли - 2,5:3,5.

Тем временем

На прошедшем в Батуми Совете Международной шахматной федерации (ФИДЕ) одобрено участие нашей сборной в женском командном чемпионате мира в ноябре 2025 года в Испании. Россиянки смогут выступить под флагом ФИДЕ при отсутствии возражений со стороны Международного олимпийского комитета.