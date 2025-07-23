Карякин раскритиковал допуск женской сборной по шахматам к чемпионату мира

Допуск женской сборной России к участию в командном чемпионате мира является рядовым событием, так как шахматистки выступят в нейтральном статусе. Такое мнение ТАСС высказал российский гроссмейстер и сенатор Сергей Карякин.

Ранее ТАСС сообщил, что Международная шахматная федерация (FIDE) допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE.

"Допустили все равно в нейтральном статусе, это неполноценный допуск, по-моему, - сказал Карякин. - Поэтому я не считаю это событие каким-то из ряда вон выходящим. В принципе, наши спортсмены и так выступали в шахматных соревнованиях, к сожалению, в нейтральном статусе, поэтому такое событие достаточно рядовое. Когда будут допускать под флагом России, тогда я скажу: "Да, это отличная новость".

Турнир пройдет в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания).